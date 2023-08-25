Движение по проспекту Ворошиловскому в Ростове частично ограничат до 30 сентября

Проезд для транспорта по пр. Ворошиловскому в Ростве будет закрыт на участке от №32/104 до строения №36-38, сообщает пресс-служба администрации. Ограничения связаны с ремонтом тепломагистрали.

Также ограничения сохранятся до 31 октября по ул. Темерницкая на участке от строения №10 до строения №24/22. Здесь также ведется ремонт участка теповых сетей.

До 15 сентября будет изменено движение по ул. Филимоновской из-за ремонта тепломагистрали. Движение транспортных средств будет ограничено на отрезке от пр. Соколова до пр. Чехова, по пр. Соколова на участке от строения №80/206 до строения №72 (четная сторона), а также по пр. Чехова на участке от строения №95 до строения №91а (нечетная сторона).

Анастасия Назарова