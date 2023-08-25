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обновлено 08:22

Пермский издатель построит экологический визит-центр в Мотовилихе

Пермская комиссия по землепользованию и застройке согласовала размещение на участке по бульвару Гагарина, 18б/16, экологического визит-центра «Гагарин». Как стало известно на вчерашнем заседании комиссии, разместить туристический объект планируется на земельном участке площадью 987 кв. м. Территория, расположенная за новостройкой ПЗСП на бульваре Гагарина, 18, входит в зону рекреационно-ландшафтных территорий Р-2 и предназначена для ведения садоводства. По данным обосновывающих материалов, площадка с мая этого года находится в собственности предпринимателя Олега Андрияшкина. Инициатива о строительстве визит-центра исходит от господина Андрияшкина.

В краевом минимуществе сообщили, что на участке по бульвару Гагарина, 18б/16, планируется возвести одноэтажный экологический визит-центр. Здесь жители и гости Перми смогут познакомиться с природными и культурными достопримечательностями Прикамья, встретиться и пообщаться с авторами исторических книг и путеводителей. Для взрослых и детей будут проводить мероприятия по краеведению, экологии, а также об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры региона.

«Это будет визит-центр, его целью станут мероприятия, связанные с презентацией путеводителя и экологической литературы, которые выпускает наше издательство. Это будет место встреч фотографов, писателей, журналистов – небольшое камерное пространство, рассчитанное на 8-10 человек», - рассказал Олег Андрияшкин «Ъ-Прикамье». Собеседник пояснил, что визит-центр среди всего прочего станет местом организации электронных презентаций и виртуальных пространств. Мероприятия визит-центра будут также проводиться и в ООПТ «Егошихинская долина».

Городское управление экологии и природопользования администрации города Перми поддержало проект. По словам представителя краевого минприроды Ольги Дворянских, размещение таких объектов соответствует зоне Егошихинской долины, являющейся региональной особо охраняемой природной территорией. «Часть участка находится в зоне активного отдыха, и в данном случае никаких противоречий режиму нет. Сейчас такого рода объекты в тренде»,— добавила госпожа Дворянских. Ранее проект визит-центра на бульваре Гагарина уже прошел общественные обсуждения.

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