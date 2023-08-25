Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чаще всего с начала года таможенники изымали гашиш, кокаин и мефедрон

Чаще всего сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России с января по июль этого года изымали гашиш, кокаин и мефедрон. Как правило, наркотики обнаруживали при перевозке авиацией и почтой. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба ФТС.

«По данным фактам из незаконного оборота изъято более 10,5 т наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ. Среди основных изъятых подконтрольных веществ лидерами являются гашиш — 850 кг, кокаин — 307 кг, мефедрон — 31 кг, а также марихуана, эфедрон и гармала»,— сообщили в ведомстве агентству.

Таможенники 339 раз обнаруживали наркотики при их перевозке авиатранспортом, 316 раз — при транспортировке почтой. В основном наркотики ввозили в Россию из Таджикистана, Евросоюза (Эстонии, Чехии, Финляндии, Испании), Индии и Китая.

За указанный период было возбуждено 105 уголовных дел о контрабанде наркотиков. Из них шесть — по предварительному сговору, два — в отношении организованных групп. Кроме того, еще 112 дел было возбуждено по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Вчера, 24 августа, таможенники в Ленинградской области изъяли 800 кг гашиша на сумму 2 млрд руб. Его нашли в тягаче с прицепом, следовавшем из Эстонии.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...