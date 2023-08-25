Чаще всего с начала года таможенники изымали гашиш, кокаин и мефедрон

Чаще всего сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России с января по июль этого года изымали гашиш, кокаин и мефедрон. Как правило, наркотики обнаруживали при перевозке авиацией и почтой. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба ФТС.

«По данным фактам из незаконного оборота изъято более 10,5 т наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ. Среди основных изъятых подконтрольных веществ лидерами являются гашиш — 850 кг, кокаин — 307 кг, мефедрон — 31 кг, а также марихуана, эфедрон и гармала»,— сообщили в ведомстве агентству.

Таможенники 339 раз обнаруживали наркотики при их перевозке авиатранспортом, 316 раз — при транспортировке почтой. В основном наркотики ввозили в Россию из Таджикистана, Евросоюза (Эстонии, Чехии, Финляндии, Испании), Индии и Китая.

За указанный период было возбуждено 105 уголовных дел о контрабанде наркотиков. Из них шесть — по предварительному сговору, два — в отношении организованных групп. Кроме того, еще 112 дел было возбуждено по статье о контрабанде сильнодействующих веществ.

Вчера, 24 августа, таможенники в Ленинградской области изъяли 800 кг гашиша на сумму 2 млрд руб. Его нашли в тягаче с прицепом, следовавшем из Эстонии.

Анастасия Ларина