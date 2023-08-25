В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника бюджетного учреждения за 16 взяток

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела бывшего сотрудника муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска» (ДСУ) за получением взяток. Всего в деле 16 эпизодов, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2019-2021 годах сотрудник МБУ, который контролировал осужденных к принудительным работам, неоднократно получал от них взятки в сумме от 10,5 тыс. до 22 тыс. руб. за внесение в табели заведомо недостоверных сведений о количестве отработанного времени. Общая сумма взяток составила почти 230 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела. В ходе расследования были арестованы банковские счета и автомобиль обвиняемого. Материалы после утверждения прокурором обвинительного заключения направлены в суд.

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