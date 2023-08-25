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HeadHunter: диапазон предлагаемых зарплат в Нижегородской области вырос на 7-10%

Рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Нижегородской области в июне-июле 2023 года составил 40-80,5 руб., что на 4-5 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает сервис по поиску работы HeadHunter на основании исследования 75 тыс. вакансий, открытых в нижегородских компаниях летом.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам директора регионального отделения HeadHunter Ольги Брылевой, рост предлагаемых зарплат может продолжиться. «Это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Нижегородскому бизнесу, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но свободных рук на рынке труда нет. Большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — перекупать специалистов»,— считает госпожа Брылева.

Как писал «Ъ-Приволжье», только на нижегородских предприятиях ОПК потребность к сотрудниках составляет 7,8 тыс. человек, кадровый дефицит оценивается в 4,7% от среднесписочной численности трудящихся. В первом полугодии о своих потребностях заявили 170 предприятий. С началагода общая потребность выросла на 1,6 тыс. человек.

Андрей Репин

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