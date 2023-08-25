В реконструируемом «Спартаке» повредили окна

В реконструируемом манеже «Спартак» неизвестные вандалы повредили новые окна. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель инфраструктурного комитета заксобрания Павел Черепанов, инспектировавший ход строительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Павла Черепанова Фото: телеграм-канал Павла Черепанова

«Вышел оценить ход работ и пообщаться с подрядчиком на манеже “Спартак”,— написал господин Черепанов.— Остался недоволен работами по монтажу некоторых сетей в подвальном помещении. Несмотря на то что работы вышли на финишную прямую, считаю, что “финиш” должен быть качественным. Дал свои рекомендации по техническим моментам в сетях. А теперь о неприятном. Хочу передать отдельный привет вандалам, испортившим ночью стекла манежа! Думаю, отдел МВД Дзержинского района быстро вас найдет». Предположительно, по окнам стреляли из пневматического оружия, всего повреждено 13 окон.

«Спартак» — крупнейший крытый легкоатлетический манеж в Перми. В 2019 году администрация города выкупила его с торгов за 160 млн руб. В июне 2021-го началась реконструкция объекта. Общая площадь «Спартака» составит 10,3 тыс. кв. м. В манеже появятся беговые дорожки длиной 200 м и 60 м. Подрядчик обновит зал для занятий бадминтоном и единоборствами, обустроит секторы для толкания ядра, прыжков в длину и в высоту. Появятся новые трибуны, судейские и комментаторские кабины, тренажерный зал с раздевалками, медико-диагностический центр. В общей сложности «Спартак» сможет принимать до 700 человек в день. Сметная стоимость реконструкции манежа — 562,6 млн руб.