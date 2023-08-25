МО РФ: ночью в Крыму отразили атаку 42 украинских беспилотников

Ночью 25 августа российские военные отразили атаку 42 украинских беспилотников самолетного типа на Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. Огнем уничтожены девять летательных аппаратов, 33 подавлены и разбиты средствами радиоэлектронной борьбы.

В оборонном ведомстве отмечают, что ни один из БПЛА не достиг цели.

Во вторник, 22 августа, над Черным морем были обнаружены два беспилотника — MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», осуществлявшие разведку в районе Крыма. В небо были подняты два истребителя. В этот же день российские военные пресекли атаку двух беспилотников самолетного типа на Крым. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ и упали в Черное море в 40 км от северо-западного побережья полуострова.

Наталья Решетняк

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