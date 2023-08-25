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Коммерсантъ FM
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Пожар в жилом доме в Сочи потушен на площади 550 кв. м

Пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Сочи на площади 550 кв. м. Были эвакуированы 60 человек, пострадавших нет, сообщили в краевом ГУ МЧС.

Пожар начался вчера, 24 августа, в четырехэтажном жилом доме на Новороссийском шоссе. Изначально площадь возгорания оценивали в 300 кв. м, позднее огонь распространился на 450 кв. м. Тушение осложнялось плотной застройкой и высокой горючей загрузкой. В тушении задействовали 58 человек и 21 единицу техники.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что жильцов дома поселят в пунктах временного размещения. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. По предварительным данным, ЧП произошло из-за возгорания силового вводного кабеля.

Лаура Кеффер

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