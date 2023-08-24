Правительство Татарстана намерено обеспечить подписчиков для «Российской газеты»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил исполнительным органам госвласти региона обеспечить для «Российской газеты» подписчиков на первое полугодие 2024 года в количестве, не меньшем, чем у нее было в первом полугодия 2023 года. Распоряжение об этом он подписал сегодня, 24 августа.

Аналогичные установки даны и в отношении республиканских газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», а также журналов «Собрание законодательства Республики Татарстан», «Казан утлары» и «Татарстан».

Согласно распоряжению господина Песошина, министерства и ведомства должны организовать подписку на эти издания для учреждений образования, здравоохранения и культуры. Муниципалитетам «предложено» проконтролировать «выполнение подписной кампании бюджетными муниципальными учреждениями» и затем отчитаться о ее результатах перед Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Глава правительства региона полагает, что такие меры будут способствовать «широкому информированию населения о государственной политике, социально-экономическом и культурном развитии Республики Татарстан».

Согласно данным госресурса «Открытый Татарстан», в первом полугодии 2023 года у ежедневного выпуска «Российской газеты» в Татарстане было 375 подписчиков, у еженедельного – 769.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"