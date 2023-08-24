В Ярославле открылась выставка Игоря Грабаря

В Ярославском художественном музее 24 августа открылась выставка работ русского художника, деятеля культуры и реставратора Игоря Грабаря, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На ней представлены знаковые произведения Игоря Грабаря из собрания Третьяковской галереи, в том числе автопортрет в белом халате, известные зимние пейзажи, портреты, натюрморты. Также на выставке можно увидеть иконы, переданные в Ярославль благодаря работе Игоря Грабаря как директора Центральных государственных реставрационных мастерских. Выставку открыла главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

«Мне очень радостно присутствовать сегодня здесь, в замечательном русском городе Ярославле, в стенах художественного музея, с которым Третьяковскую галерею связывают многолетние профессиональные отношения. Мне очень радостно присутствовать на открытии выставки Игоря Грабаря. В 2021 году исполнилось 150 лет со дня рождения Игоря Грабаря, и государственная Третьяковская галерея подготовила и провела в прошлом году масштабный выставочный проект. В феврале выставка закончилась и прошла она с большим успехом. Самые известные произведения Игоря Грабаря вернулись в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Но мы очень рады, что Ярославль подхватил эстафету»,— рассказала госпожа Городкова. По ее словам, на выставку в Ярославль из галереи привезли 22 картины Игоря Грабаря разных периодов.

Директор Ярославского художественного музея Алла Хатюхина отметила на открытии, что музей планирует расширить сотрудничество с Третьяковской галереей. Выставки будет работать до 3 декабря.

Алла Чижова