В Динском районе 15 зданий признали памятниками регионального значения

В Динском районе 15 зданий внесли в единый госреестр объектов культурного наследия. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, объекты расположены в станицах Васюринской, Динской, Нововеличковской, Новотитаровской и Пластуновской.

«Сохранение исторического облика городов и станиц края — приоритетная задача для региона. Статус памятников архитектуры, который получили пятнадцать объектов Динского района, гарантирует неизменность их облика, сохранение для будущих поколений»,— отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

По заказу регионального управления госохраны объектов культурного наследия были проведены исследования и государственные историко-культурные экспертизы. Специалисты изучили материалы архивов и провели натурные исследования, в результате чего подтвердилась историко-архитектурная, градостроительная, архитектурно-художественная и мемориальная ценность объектов.

Все включенные в реестр здания являются образцами общественной и жилой архитектуры конца XIX — начала ХХ веков. Они расположены в исторических центрах и выполняют роль градостроительных акцентов, формирующих застройку.

В станице Васюринской в список вошли сразу четыре объекта. Здание Восточного училища по улице Луначарского, 190 было построено в 1908 году. Оно выполнено в стилистике эклектики и имеет выразительное художественно-декоративное убранство фасадов.

В аналогичном стиле было построено здание по улице Красной, 99. В ранний советский период в нем находился сельсовет, а во время немецкой оккупации его использовали под комендатуру. Сейчас в нем находится столовая.

По улице Ленина, 105 в станице расположен особняк, который ранее принадлежал казачьему роду Даниленко. В нем был подземный ход, соединявший дом с Успенской церковью. До Великой Отечественной войны в нем была машинно-тракторная станция, а после — амбулатория и больница. Сейчас здесь отделение полиции.

Еще один особняк в станице по улице Луначарского, 92 ранее принадлежал войсковому старшине Монашенко, которого в 1912 году избрали атаманом станицы. Здание также построено в стилистике эклектики. Сейчас в нем находятся торгово-офисные помещения.

Третий особняк, вошедший в список, находится в станице Динской по улице Чапаева, 102. Он построен в стилистике эклектики с элементами модерна. Сейчас в здании расположено госучреждение.

Особняк в станице Нововеличковской по улице Бежко, 11 построили в 1913 году в стиле модерн. Ранее здание было жилым, сейчас в нем находится учреждение ЖКХ и пункт полиции. Здание в станице Пластуновской по улице Красной, 79 построили в 1904 году как одно из начальных училищ. Оно и сейчас функционирует как образовательное учреждение.

Татьяна Ручкина

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