Пять футболистов из «Краснодара» и «Сочи» вошли в расширенный список сборной РФ

Пять игроков футбольных клубов «Краснодар» и «Сочи» вошли в расширенный состав сборной РФ на сентябрьский сбор. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РФС Фото: РФС

Среди них вратарь Матвей Сафонов, защитник Сергей Волков и полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов из «Краснодара». Из ФК «Сочи» в команду попал защитник Артем Макарчук.

Всего в список вошли 36 футболистов. Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

Татьяна Ручкина

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