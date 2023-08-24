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Минэкономразвития Прикамья временно возглавит первый замминистра

Исполняющим обязанности министра экономического развития Пермского края будет назначена первый заместитель руководителя ведомства Татьяна Чуксина. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого минэкономразвития, госпожа Чуксина начнет исполнять обязанности руководителя с 28 августа.

Фото: Фото: Министерство экономического развития Пермского края

Фото: Фото: Министерство экономического развития Пермского края

Должность министра стала вакантной в связи с переходом руководителя ведомства на пост главы Перми. Церемония инаугурации градоначальника состоится 28 августа. Татьяна Чуксина имеет экономическое и юридическое высшее образование. Она работает в министерстве экономического развития на должности заместителя министра с 2020 года. После ухода с должности бывшего главы ведомства Максима Колесникова госпожа Чуксина временно возглавляла региональное минэкономразвития до назначения Эдуарда Соснина.

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