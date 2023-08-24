В школах Сочи проведут учения по действиям в ЧС

Во всех сочинских учреждениях среднего и профессионального образования 29 и 30 августа пройдут учения по действиям в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В Сочи ежегодно перед Днем знаний начиная с 20 июля все образовательные учреждения проходят проверку на выполнение требований антитеррористической защищенности. Также проводятся учебные тренировки групп задержания Росгвардии по сигналу "Тревога"»,— отметил замглавы Сочи Вадим Снегирев.

Учения организованы Минпросвещения, МЧС, МВД и Росгвардией. На них сотрудники ведомств будут отрабатывать комплексный сценарий действий учителей и охраны в случае форс-мажорных обстоятельств, а также взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Проверку на антитеррористическую защищенность в обязательном порядке уже прошли все музыкальные, спортивные и школы искусств. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил к 1 сентября максимально приблизить к учебным заведениям в необходимом количестве посты и маршруты патрулирования ДПС.

Кроме того, глава города также поручил актуализировать во всех образовательных учреждениях системы безопасности и инструктаж педагогического состава.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram