Жителя Крымска будут судить посмертно за убийство четырех человек

Краснодарский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Крымска Владимира Жирова, который в ноябре прошлого года застрелил четырех случайно встреченных людей, сообщает прокуратура Краснодарского края. Злоумышленник покончил с собой сразу после совершения преступлений, однако его представитель не согласился с прекращением дела в связи со смертью обвиняемого.

Расследование дела проводило следственное управление СКР по краю. Следствие установило, что за несколько часов до преступления Владимир Жиров проиграл судебный спор с бывшей женой и сыном по поводу раздела имущества. Мужчина взял свой охотничий гладкоствольный карабин и поехал к дому бывшей жены. Увидев, что женщина идет по улице мимо торгового центра «Славянский», Владимир Жиров попытался выстрелить ей в спину, но не смог быстро достать карабин из чехла, в это время его бывшая супруга стала убегать и звать на помощь. Злоумышленник пытался догнать женщину, но идущий навстречу прохожий толкнул его, Владимир Жиров упал, а его жена и прохожий скрылись из вида. Тогда мужчина начал стрелять по всем, кто попал в его поле зрения, один пострадавший погиб на месте, второй умер в больнице. Затем господин Жиров сел в машину и поехал к многоквартирному дому, где жил его сын. Войдя в помещение клиники на первом этаже, он убил врача и администратора лечебного заведения, остальным находившимся в помещении людям удалось спрятаться. Вернувшись во двор дома, Владимир Жиров заметил своего сына на балконе и начал стрелять по нему, но тот скрылся. Злоумышленник открыл огонь по стоящим во дворе машинам, затем он сел в чужой автомобиль и совершил суицид.

Анна Перова, Краснодар