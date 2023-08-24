СК завершил расследование дела о побеге заключенного из зала суда в Кыштыме

В Челябинской области следственные органы завершили расследование уголовного дела заключенного, сбежавшего из-под стражи в зале суда. Он обвиняется в побеге (ч. 3 ст. 313 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в декабре 2022 года заключенный, который находился в конвойной комнате Кыштымского городского суда, после оглашения приговора за совершение убийства напал на двух полицейских отделения охраны. С помощью заранее изготовленного металлического колюще-режущего предмета он нанес конвоирам множественные удары. Затем он выбежал из здания суда на улицу, где был задержан с помощью табельного оружия.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.

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