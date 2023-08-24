Завод «Машиностроитель» возведет два дома в Вышке-II для своих сотрудников

Пермский завод «Машиностроитель» планирует возвести для своих сотрудников два жилых дома в микрорайоне Вышка-II. Об этом сегодня стало известно на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Предприятие попросило комиссию по ПЗЗ повысить высотность строительства с 6 до 8 этажей на двух участках по ул. Гашкова в Мотовилихинском районе Перми. Участки площадью 5,7 тыс. и 5,3 тыс. кв. м расположены рядом друг с другом в границах улиц Тюменская, Омская и Сигаева. На участках предлагается установить подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 с высотой в 8 этажей.

В краевом минимуществе отметили, что на предприятии действует специальная программа по предоставлению жилья работникам на льготных условиях. Представитель «Машиностроителя» пояснил, что на получение жилья на заводе сформировалась большая очередь – на участие в программе подано уже 1200 заявлений.

Члены комиссии одобрили предложение пермского предприятия, теперь его должно утвердить краевое правительство.