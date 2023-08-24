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Производство мяса в Нижегородской области выросло на 23,7%

Объемы производства мяса в Нижегородской области за семь месяцев 2023 года увеличена на 23,7%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов. По данным министерства, за это же время производство молока выросло на 5,2%, яиц — на 8,3%. Всего за январь-июль 2023 года в регионе произведено 374,1 тыс. т молока, 99,4 тыс. т. мяса и 636,1 млн штук яиц.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Животноводческая отрасль продолжает демонстрировать положительную динамику. При этом важно, что мощности действующих пищевых и перерабатывающих производств наших предприятий позволяют переработать все производимое в регионе сельскохозяйственное сырье. Это дает нам возможность наращивать выпуск готовых продуктов питания»,— рассказал Николай Денисов.

Как писал «Ъ-Приволжье», к середина августа нижегородские аграрии собрали более 1 млн т зерна с половины всех засеянных в регионе площадей. В 2022 году было собрано 1,7 млн т, что стало рекордным за несколько десятилетий.

Андрей Репин

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