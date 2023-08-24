На торги по комплексному развитию территории на ул. Плеханова уже заявились два девелопера

Краевой минстрой предложил комиссии по землепользованию и застройке установить на участках по ул. Плеханова территориальную зону КРТ-6 комплексного развития территории. На площадке в 1,3 га в границах улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка предполагается возвести современное жилье. Сейчас там находятся дома 1958 года постройки, требующие капремонта или реконструкции. Недавно минстрой объявил торги на право комплексного развития указанной территории, и установить зону КРТ необходимо для приведения в соответствие Правил землепользования и застройки.

На сегодняшнем заседании комиссии было заявлено, что на торги минстроя по этой площадке уже подано две заявки. Итоги торгов подведут 31 августа.

Члены комиссии согласовали установление зоны КРТ-6 на территории по ул. Плеханова. Проект направят на утверждение, минуя процедуру публичных слушаний.

Начальная цена права на КРТ участков по ул. Плеханова составляет 1,2 млн руб. Победителю торгов предстоит расселить и снести восемь многоквартирных малоэтажных жилых домов по ул. Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а, 56, и одно административное здание на ул. Плеханова, 53. Затем в течение семи лет застройщик должен будет осуществить комплексное развитие территории и построить около 20 тыс. кв. м жилья со встроенным детским садом. Помимо этого, по договору КРТ компания будет обязана предоставить жителям расселяемых домов другое равнозначное жилое помещение в этом же районе, в доме с износом не более 30% или денежное возмещение по текущей рыночной цене.