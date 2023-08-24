В Адыгее будут судить рабочего за убийство пожилой клиентки

В Майкопском районе Адыгеи завершили расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки работником по найму. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, после убийства мужчина похитил деньги пожилой женщины.

29-летний житель станицы Абадзехской проводил хозяйственные работы по найму у 70-летней женщины и испытывал к ней неприязнь из-за конфликта, связанного с оплатой работ. Рано утром 29 мая он зашел на участок ее дома, в одной из хозяйственных построек взял нож и проник в дом. В одной из комнат он обнаружил пенсионерку, стоящей к нему спиной. В тот момент он ударил ее ножом в область шеи, от чего женщина скончалась.

После убийства преступник похитил из шкафа пенсионерки 15 тыс. руб. Пытаясь скрыть следы преступления, он выбросил в колодец на придомовой территории нож и мобильный телефон женщины. Однако его задержали в течение суток.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище) и заключили под стражу. Он признал вину и при проверке показаний на месте подробно описал механизм нанесения потерпевшей повреждений. Однако после предъявления обвинения он отказался от ранее данных показаний. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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