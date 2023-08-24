Пашинян поблагодарил Мишустина за открытие новых полос на КПП «Верхний Ларс»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность российскому премьеру Михаилу Мишустину за открытие новых полос на российском пропускном пункте «Верхний Ларс». 15 июня июня на КПП «Верхний Ларс» после модернизации запустили три полосы для грузовых автомобилей, а ранее, в мае, реконструировали 11 полос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (слева) и Никол Пашинян во время встречи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Мишустин (слева) и Никол Пашинян во время встречи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Хочу, Михаил Владимирович, лично поблагодарить за то, что в течение нашей последней встречи в Сочи вы обещали, что в скором времени откроются новые полосы на пропускном пункте Верхний Ларс. Это произошло. И это очень важное, значимое событие в наших отношениях»,— заявил премьер-министр Армении в начале двусторонней встречи, которая проходит в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета (цитата по Telegram-каналу правительства России).

«Верхний Ларс» — контрольно-пропускной пункт, расположенный в Республике Северная Осетия—Алания. Дорога, ведущая через КПП, соединяет Россию и Грузию и является транспортным коридором между Закавказьем с одной стороны и Россией, Восточной Европой, Казахстаном с другой.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил укрепление торгово-экономических связей и рост товарооборота между Россией и Арменией. Он также подчеркнул, что страны расширили сотрудничество в сферах энергетики и мирного атома, горнорудной промышленности, транспорта и логистики, а также высоких технологий.

Господин Мишустин также подчеркнул, что Россия выступает за разблокирование экономических, транспортных и логистических связей в Закавказье. «Убежден, что создание новых инфраструктурных маршрутов обеспечит устойчивое экономическое развитие региона и укрепит контакты между людьми, которые здесь проживают»,— добавил он.

На данный момент в пункте пропуска «Верхний Ларс» идут работы по реконструкции, которые планируется завершить к концу августа. В прошлом году в рамках проводимой модернизации на пограничном переходе досрочно запустили 24 полосы для легкового транспорта: 12 полос открыли в июле, еще 12 — в ноябре. К 15 июня было запущено еще три полосы. Таким образом, общее количество работающих полос для пассажирского и грузового транспорта составило 39.

Милена Костерева