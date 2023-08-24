На фестивале документального кино «Россия» в октябре покажут 32 фильма

В конкурсную программу XXXIV фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 октября, вошло 32 фильма режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Краснодара, Екатеринбурга, Бишкека и Душанбе, сообщили в пресс-службе фестиваля. Кинопоказы пройдут в Доме кино. В режиме реального времени фильмы будут транслировать на официальном сайте фестиваля.

Изначально в отбор поступило 505 кинокартин. «Отборочной комиссии потребовалось бы 15 дней 3 часа и 29 минут, чтобы посмотреть эти фильмы без остановки и перерывов. Это абсолютный рекорд за все годы фестиваля. При этом самый короткий фильм — 2 минуты, самый длинный — 266 минут»,— поделились статистикой организаторы фестиваля.

Документалисты сняли фильмы на разнообразные темы. Например, про судьбы людей, которые определила специальная военная операция (СВО) или минувшая эпидемия COVID-19. Режиссеры обратились к изучению древних петроглифов и исследовали методы работы хранителя Троянской коллекции, показали в работах процесс восстановления старинных паровозов, будни заключённых Бутырской тюрьмы, жизнь семьи за северным полярным кругом. Авторы представят фильмы, героями которых стали поэт Роберт Рождественский и выдающийся российский мыслитель Александр Зиновьев.

Открытый фестиваль документального кино «Россия» проводится в Екатеринбурге с 1988 года. В прошлом году гран-при получил фильм «Уральское дерби» московских режиссеров Арсения Кайдацкого и Юлии Сергиной, посвященный хоккейному противостоянию Челябинска и Магнитогорска.

Ева Коршунова