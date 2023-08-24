Нижегородка осуждена за мошенничество с маткапиталом на 428 тысяч рублей

Жительница Нижнего Новгорода осуждена на один год лишения свободы условно за мошенничество с обналичиванием материнского капитала, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следователей, в 2019 году женщина вступила в сговор с агентом по продаже недвижимости и директором кредитно-потребительского кооператива, которые оформили фиктивный договор купли-продажи имущества на сумму, равную номиналу сертификата. Полученные по программе господдержки 428 тыс. руб. злоумышленница использовала на другие цели.

Вину в совершении преступления женщина признала. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Андрей Репин