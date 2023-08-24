В микрорайоне Красные Казармы на месте аварийных домов построят детский сад

Администрация Перми обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением включить в зону действия ограничений участки под жилыми домами на ул. Красные Казармы, 17, 18 и 19. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании комиссии, территорию суммарной площадью 9,2 тыс. кв. м включат в зону действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений. На месте этих трех домов планируется разместить детский сад.

Сейчас мэрия ведет работу по разделу трех земельных участков под домами, это необходимо, чтобы сформировать единый участок для размещения детского сада. Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова пояснила, что процедура уже почти завершена – только один участок осталось перевести из федеральной в муниципальную собственность. Впоследствии дома на ул. Красные Казармы, 17, 18 и 19, построенные в 50-ые годы прошлого века, расселят и снесут.

Члены комиссии по ПЗЗ направили предложение администрации на публичные слушания.