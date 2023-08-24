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Власти Ставрополья планируют начать модернизацию трамвая Пятигорска в 2024 году

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края приступило к подготовке документов для участия в федеральной программе модернизации трамвайной сети. Региональные власти планируют обновить трамвай в городе Пятигорске. Об этом в ходе встречи с губернатором рассказал глава ведомства Евгений Штепа, сообщает пресс-служба главы Ставрополья.

По словам министра, чиновники направят заявку на участие в программе Правительству России до конца текущего года.

«Наша заявка позволит заменить в ближайшие два года 30-50% трамваев в Пятигорске. В рамках выполнения ваших поручений с 2024 года планируем также начать реконструкцию контактной сети Пятигорска, чтобы привести в нормативное состояние трамвайную сеть города»,— цитирует пресс-служба слова Евгения Штепы.

Анастасия Назарова

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