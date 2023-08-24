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Объем средств под управлением Private Banking ВТБ в Удмуртии превысил 23 млрд рублей

По итогам первого полугодия текущего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ в Удмуртии достиг на 1 июля 23,1 млрд рублей. Рекордный прирост в два раза показал портфель депозитов в китайских юанях, открытых состоятельными клиентами региона. Клиентская база сегмента private banking регионального подразделения ВТБ выросла за 6 месяцев на 4,5%. В целом по стране по итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн руб., увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тыс. человек, к услугам которых — более 30 премиальных офисов по всей России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова прокомментировала:

«ВТБ не случайно вот уже не первый год признается лидером рынка Private banking в России. Мы постоянно совершенствуем продуктовую линейку и формат нашего обслуживая этого клиентского сегмента, стремясь предложить его представителям самый высокий уровень премиального сервиса. Благодаря этой системной работе количество состоятельных клиентов нашего банка и объемы их средств, которые они нам доверяют, продолжают расти. В первом полугодии особым интересом у представителей данного клиентского сегмента пользовались депозиты в китайских юанях, портфель которых вырос за 6 месяцев практически вдвое».

ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. При составлении рейтинга организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами — число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

В целом по России портфель под управлением Private Banking ВТБ на сегодняшний день превышает 3 трлн руб., из которых около половины занимают классические рублевые депозиты, объем которых с начала года вырос на 6,8%. Высокий прирост среди срочных вкладов состоятельного сегмента показали также депозиты в китайских юанях — их портфель увеличился за полгода на 51%, достигнув 9,5 млрд юаней.

ВТБ в первом полугодии увеличил число клиентов сегмента Private banking почти на 2,5 тыс. человек — до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. — с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

С начала прошлого года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами — заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания. В рамках альтернативных инвестиций ВТБ первым на рынке предложил продажу физического золота без НДС 20% и более чем за полтора года реализовал свыше 46 тонн слитков, что является абсолютным рекордом среди всех игроков российского рынка.

В сфере нефинансовых услуг лидерство продолжает обеспечивать Семейный офис, предлагающий комплексное сопровождение клиентов с учетом санкционных рисков и внутренних ограничительных мер. Всем состоятельным клиентам ВТБ по-прежнему доступен широкий набор продуктов и сервисов, в том числе Mir Pass — полноценная альтернатива сервису Priority Pass, — обеспечивающая доступ в более чем 250 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов в России и за рубежом.

С 2023 года идет системное объединение состоятельного сегмента ВТБ и банка «Открытие». Уже сегодня более 60% клиентов «Открытия» обслуживаются в ВТБ. Основная задача банка — качественно провести интеграцию, «бесшовно» и максимально комфортно для клиентов. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тыс. человек, а число VIP-офисов — почти 60 отделений.

*Частное банковское обслуживание, Форбс, Мир Пасс, Прайорити Пасс

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