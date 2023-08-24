В Киясовском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в СВО Романа Григорьева

В Киясовском районе Удмуртии простились с погибшим в ходе спецоперации гвардии рядовым Романом Григорьевым. Как сообщил во ВКонтакте глава района Сергей Кирющенков, похороны со всеми воинскими почестями прошли в селе Первомайский, проститься пришло много людей.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга указом президента России Роман Григорьев награжден Орденом Мужества посмертно, рассказал руководитель муниципалитета.

Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме.