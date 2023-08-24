Саратовская фирма добилась признания хабаровского заказчика должником

Арбитражный суд Саратовской области принял решение удовлетворить иск ООО «СаратовСтройСервисРемонт» к ООО «ТранСтрой». Саратовская организация брала субподряд на строительстве охода Хабаровска, сообщила пресс-служба инстанции.

Договор между обществами заключили в апреле 2020 года. «СаратовСтройСервисРемонт» до 15 августа 2021-го должно было за 463 млн руб. выполнить электромонтажные и пусконаладочные работы на объекте «Автомобильная дорога «Обход Хабаровска». Организации недоплатили 111 млн руб. «Акты ООО „ТранСтрой“ не подписаны, мотивированный отказ не представлен», — уточнили в суде.

Ответчик пытался доказать, что саратовская фирма не представила правильно оформленные документы о работах, выполненных с 29 октября 2021 года по 21 января 2022-го. «Соответственно истцом не подтверждены работы на сумму 69,2 млн руб. Также ответчик считает, что у истца есть неисполненные обязательства на сумму 308,2 млн руб. за невозвращенный давальческий материал», — говорится в релизе.

Суд назначил экспертизы, которые установили, что претензии ответчика к истцу не обоснованы. 20 июля судья Инна Ванина взыскала с московской компании 111 млн руб., неустойку 3,87 млн руб. и судебные расходы 150 тыс. руб.

На прошлой неделе ответчик подал жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (Саратов). Дело изучит судья Анна Самохвалова.

Дарья Васенина

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