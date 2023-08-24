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В Самарской области увеличили траты на ювелирные украшения на 6%

Самарская область заняла второе место в рейтинге регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по размеру среднего чека на ювелирные изделия. В первом полугодии текущего года он составил 7001 руб., увеличившись за год на 12%. Такие данные приводит пресс-служба сети ювелирных изделий Sokolov.

В среднем по России средний чек на ювелирные изделия составил 7100 руб. В ПФО по этому показателю лидирует Ульяновская область (7209 руб.).

В компании отметили, что суммарно жители Самарской области приобрели ювелирные украшения на 4,67 млрд руб. В лидерах по объему продаж в ПФО находятся Татарстан (6,16 млрд руб.), Башкортостан (5,42 млрд руб.) и Нижегородская область (5,41 млрд руб.). Жители Оренбуржья потратили на такие товары 2,74 млрд руб., а в Ульяновской облати суммарные расходы достигли 1,45 млрд руб.

Андрей Сазонов

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