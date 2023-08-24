СК прекратил дело о крушении вертолета Robinson R44 в реку в Красноярском крае

В Красноярском крае закрыли уголовное дело об инциденте с вертолетом Robinson R44 в середине августа прошлого года. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, не называя причин такого решения. Оперативно получить комментарий Красноярского следственного отдела Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР не удалось.

В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который подключили к расследованию авиапроисшествия, говорится, что при полете вдоль русла реки Мана вертолет Robinson R44 столкнулся с водной поверхностью и дном. Установить, сколько людей находилось на борту воздушного суда, и кто им управлял не удалось. «На момент начала расследования собственник вертолета скончался. По заявлению сына собственника, имеющего пилотское свидетельство, полеты 14.08.2022 он не выполнял, и кто летал – не знает», — говорится в заключении МАК. Из документа следует, что взлет вертолета был произведен с территории компании «Гольдман Груп», где находится ангар и посадочная площадка. После возлета вертолет совершил промежуточную посадку.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине августа прошлого года в реке Мана был обнаружен разрушенный вертолет Robinson R44 (RA-04385). Правоохранительные органы провели проверку. Представитель владельца, говорится в материалах следствия, сообщил проверяющим, что вертолет перевозили на плоту по реке и он упал в воду. Повреждения Robinson R44 якобы получил, когда его при помощи троса и лебедки пытались вытащить на берег.

«В ходе надзорных мероприятий получены данные, указывающие на жесткую посадку воздушного судна с причинением значительных повреждений фюзеляжу и авиакомпонентам. Происшествию предшествовал несанкционированный вылет вертолета с места базирования в частных целях с грубым игнорированием норм лётной годности воздушных судов», — сообщили тогда в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

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Илья Николаев