«Крайжилкоресурс» в 2023 году собрал около 7,5 тысяч тонн вторичного сырья

Региональный оператор АО «Крайжилкоресурс» сообщил, что в текущем году собрал около 7,5 тысяч тонн вторичного сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал АО «Крайжилкомресурс» Фото: Telegram-канал АО «Крайжилкомресурс»

Более 40% от общего количества вторичных ресурсов составили пластиковые отходы, в том числе из установленных им в его деятельности спецконтейнеров для раздельного накопления отходов.

Порядка 26% от общего количества вторсырья составил стеклобой, 13% – макулатура.

Всего на мусоросортировочном комплексе в Белореченском районе отбирается 18 различных фракций сырья.

АО «Крайжилкомресурс» зарегистрировано в июле 2001 года в Краснодаре. Основной вид деятельности предприятия — сбор неопасных отходов. Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Белореченской зоне деятельности, куда входят Сочи, Горячий Ключ, Туапсинский, Апшеронский и Белореченский районы.

Михаил Волкодав

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