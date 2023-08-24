В Челябинске продлили ограничение движения на проспекте Победы

На проспекте Победы в Курчатоввском районе Челябинска продлили срок ограничения движения транспорта из-за реконструкции теплотрассы. Полностью открыть дорогу планируется не раньше 6 часов утра 30 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение на участке проспекта Победы рядом с улицей Красного Урала ограничили с вечера 21 августа. Для автомобилей закрыта крайняя левая полоса в западном направлении и крайняя правая в восточном направлении. Движение трамваев остановлено. Изначально планировалось завершить работу на этом участке до 6 часов утра 28 августа.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте