Глава Ульяновской области спрогнозировал рост доходов бюджета на 1,5 млрд рублей

Доходы Ульяновской области увеличатся на 1,5 млрд руб. Средства удалось привлечь за счет развития промышленности, кооперации и дополнительной загрузки производственных мощностей региональных заводов. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-служба губернатора Фото: фото пресс-служба губернатора

«По итогам сложились налоговые и неналоговые поступления в бюджет. Также регион получил федеральную поддержу»,— говорится в сообщении.

Средства планируется направить на строительство второго корпуса Троицко-Сунгурской школы, ФАПа в селе Уржумское Майнского района, а также на ремонт дополнительных объектов водоснабжения в Майнском, Мелекесском, Новоспасском, Старокулаткинском, Радищевском, Цильнинском и других районах Ульяновской области. В числе прочего деньги будут потрачены на льготное обеспечение лекарствами, приобретение медицинского оборудования и обеспечение пациентов медучреждений лекарствами и питанием.

Георгий Портнов