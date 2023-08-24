В Усть-Лабинске завели дело из-за опасности заражения женщины ВИЧ-инфекцией

В Усть-Лабинске возбудили уголовное дело о заражении ВИЧ-инфекцией. Как сообщает пресс-служба ОМВД по Усть-Лабинскому району, мужчина не предупредил новую знакомую о наличии у него подтвержденного статуса ВИЧ-инфицированного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД по Новороссийску

36-летняя жительница Адыгеи на протяжении месяца неоднократно вступала в интимную связь с жителем станицы Воронежской. В одну из встреч он сообщил, что уже более года состоит на учете как ВИЧ-инфицированный. После этого между ними произошел конфликт. Женщина сдала в медучреждении анализ крови, результаты которого были отрицательными.

Полицейские выяснили, что более года назад органы здравоохранения сообщили мужчине об инфекции и предупредили об уголовной ответственности за заражение другого лица. Однако он своевременно не уведомил свою знакомую о наличии заболевания и подверг ее опасности заражения. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией). Ему грозит до года лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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