В Перми согласовали концепцию новостройки на бывшем участке завода «Машиностроитель»

Комиссия по землепользованию и застройке согласовала повышение этажности для жилого дома на бывшем участке завода «Машиностроитель» в Перми. Предприниматель Алексей Мифтахов купил на торгах у завода «Машиностроитель» земельный участок на ул. Гашкова, 30/4 (1,6 тыс. кв. м) и теперь хочет возвести на нем жилой дом. Заявитель попросил комиссию увеличить там высотность строительства с 6 до 8 этажей. Однако на одном из прошлых заседаний в мае проект отправили на доработку. Заявителю указали на необходимость представить схему транспортного моделирования участка и подробные эскизы фасадов дома. Господину Мифтахову нужно было также доработать «посадку здания» относительно других домов.

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Как сообщила на сегодняшнем заседании представитель застройщика, в проект внесли изменения в части размещения дома и его фасада. Теперь, по мнению докладчицы, будущая новостройка будет «органично» смотреться и вписываться в линию имеющейся застройки. Благодаря своему размещению дом не будет закрывать существующие проезды.

Первый заместитель начальника департамента, главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин отметил, что теперь предложение заявителя можно поддержать. Линия застройки будущего дома на ул. Гашкова, 30/4, зафиксирована на одном уровне с окружающими домами — на уровне 3–4 этажей. Проходящим мимо людям планируемый дом не будет мешать даже визуально, считает господин Лапшин. Члены комиссии по ПЗЗ проголосовали за то, чтобы одобрить предложение владельца участка.