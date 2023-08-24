Около 700 детей работников Нововоронежской АЭС получили бесплатные путевки в детские лагеря

В 2023 году детский оздоровительный лагерь первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС «Дружба» принял 680 детей из Нововоронежа и Курчатова. Также по корпоративной программе организации летнего отдыха и оздоровления детей работников АО «Концерн Росэнергоатом» 76 нововоронежских подростков побывали этим летом на черноморском побережье в лагере «Вита» (г. Анапа, Краснодарский край).



Фото: пресс-служба НВ АЭС

Лагерь «Дружба» отработал 5 потоков с июня по август. Каждый из них отличался по тематике и направлению: первые два потока — творческие, третий — профориентационный, четвертый — спортивный, пятый — актерский.

Помимо вожатых и воспитателей в работе лагеря принимали участие специалисты центра инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум», актеры Воронежского государственного академического театр им. А. Кольцова и Воронежского государственного театра кукол им. В.А. Вольховского, студенты и преподаватели Воронежского государственного института искусств. Ребятам организовали ежедневные игры, конкурсы, мастер-классы, кружки, была предусмотрена развлекательная программа.

Реализация путевок в лагерь профкома бесплатная. На участие могли претендовать дети работников Нововоронежской и Курской АЭС в возрасте от 7 до 17 лет. В этом году лагерь «Дружба» принял 49 юных курчатовцев.

«Нововоронежская АЭС – социально ориентированное предприятие. В зоне нашей ответственности находятся не только сами работники атомной станции, но и их семьи. В том числе мы стараемся создать условия для здорового и всестороннего развития детей атомщиков. Наш ДОЛ «Дружба» - единственный в электроэнергетическом дивизионе детский лагерь первичной профсоюзной организации. А в «Виту» в этом году поехали в два раза больше ребят, чем в прошлом», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

В лагере «Вита» дети атомщиков побывали в составе четырех потоков. Отбор заявок проводился на основе индивидуальных достижений. На берег Черного моря отправились подростки в возрасте от 12 до 15 лет, показавшие высокие результаты в обучении, творческих конкурсах и спорте.

В этом году квота на отдых в «Вите» выросла в два раза, южное морское побережье посетили дети из Билибино, Певека, Энергодара, а также дети сотрудников Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации. В прошлом году отдохнуть в лагере смогли 38 нововоронежцев.