В Саратове прошел шестой фестиваль «Палитра ремесел»

На VI фестиваль для представителей малого и среднего предпринимательства «Палитра ремесел», в Саратов, приехали свыше 15 тыс. человек, более двух тысяч участвовали онлайн, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Фестиваль прошел на ул. Волжская. 450 мастеров и художников приехали из 28 регионов, чтобы представить свои изделия ручной работы.

«На главной сцене прошли выступления творческих коллективов, модный показ от современных дизайнеров одежды и аксессуаров. У парка „Липки“ организовали художественную выставку. Реконструкторы знакомили саратовцев с бытом средневековых кочевников и воинов», — рассказали чиновники.

Дарья Васенина

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