В Краснодаре изменятся маршруты трех автобусов

В Краснодаре с 26 августа будут продлены маршруты двух автобусов. Движение еще одного автобуса изменится с 28 августа из-за начала ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации города.

Маршруты автобусов № 65 и № 150А будут продлены для улучшения транспортной доступности новых жилых комплексов по улице Круговой и беспересадочного сообщения с ЖК «Родные просторы». Автобусы № 65 будут следовать от ул. Дмитрия Благоева до ул. Симиренко согласно маршруту, а дальше начнут доезжать до ЖК «Цветы» по улице Круговой.

Автобусы № 150А также будут ездить по старому маршруту от ул. Игнатова до улицы Первомайской. Затем они продолжат свое движение по ул. Норковой — ул. Платиновой — ул. Заповедной — ул. Светлой до ЖК «Родные просторы».

Из-за начала ремонтных работ и ограничения движения транспорта на участке дороги-дублера от ул. Кирилла Россинского до микрорайона Любимово с 28 августа изменится движение автобусов № 91. Они будут перенаправлены с дублера на саму ул. Батуринскую.

Татьяна Ручкина

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