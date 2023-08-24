Замглавы литейного цеха КамАЗа погиб в ходе спецоперации на Украине

Замглавы литейного цеха производства цветного литья КамАЗа Эдуард Асанов погиб во время спецоперации на Украине. Об этом пишут «Челнинские известия» (входят в госхолдинг «Татмедиа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КамАЗа Фото: Пресс-служба КамАЗа

Трагедия произошла 22 августа при исполнении военного долга в зоне спецоперации. Сам погибший, как отмечало его командование, исполнял долг достойно и ответственно. В июне 2023 года ему дали медаль Управления Народной милиции ДНР «За воинскую доблесть» II степени.

Эдуард Асанов будет похоронен в родном Мензелинске.

"Ъ-Казань"