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Замглавы литейного цеха КамАЗа погиб в ходе спецоперации на Украине

Замглавы литейного цеха производства цветного литья КамАЗа Эдуард Асанов погиб во время спецоперации на Украине. Об этом пишут «Челнинские известия» (входят в госхолдинг «Татмедиа»).

Фото: Пресс-служба КамАЗа

Фото: Пресс-служба КамАЗа

Трагедия произошла 22 августа при исполнении военного долга в зоне спецоперации. Сам погибший, как отмечало его командование, исполнял долг достойно и ответственно. В июне 2023 года ему дали медаль Управления Народной милиции ДНР «За воинскую доблесть» II степени.

Эдуард Асанов будет похоронен в родном Мензелинске.

"Ъ-Казань"

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