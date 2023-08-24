«МегаФон» покрыл интернетом и сотовой связью объекты фестиваля студенческого спорта

Объекты Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге покрыли устойчивой сотовой связью и мобильным интернетом. Для этого техническая служба «МегаФона» установила новые индор базовые станции внутри крупных объектов фестиваля: во Дворце Дзюдо и Центре художественной и эстетической гимнастики. Такие же внутренние телеком-объекты связи работают во Дворце игровых видов спорта и на территории МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Мобильный сигнал также охватил целый комплекс сооружений деревни Универсиады — Дворец водных видов спорта, общежития, тренировочное поле, медицинский и общественный центры.



Фото: предоставлено пресс-службой «МегаФон»

В пресс-службе оператора подчеркнули, что базовые станции позволят десяткам тысяч спортсменов и зрителей соревнований пользоваться цифровыми сервисами даже в часы-пик. «От качества мобильных услуг, в том числе, зависит общее впечатление от мероприятия. Поэтому нашей задачей было заранее подготовить все объекты международного спортивного события к повышенной нагрузке, а также провести апгрейд сети в основных городских локациях, — подчеркнул технический руководитель "МегаФона" в Свердловской области Яков Пахоми. — По результатам замеров, сделанных нашими аналитиками, скорость мобильного интернета в Екатеринбурге сегодня может превышать 90 Мбит/с. Таких значений достаточно, чтобы вести онлайн-трансляцию событий, выкладывать фото, видео или разговаривать по видеосвязи».

Помимо работ на объектах фестиваля студенческого спорта инженеры оператора улучшили покрытие в популярных туристических местах города. Скорость интернета на станциях метрополитена была увеличена в 3,5 раза, индор базовые станции «Лайнер» и «Небо» в аэропорту «Кольцово» были подготовлены к повышенной нагрузке. Качество сеть также улучшили на ЕКАД, Челябинском, Сибирском и Кольцовском трактах, а также в Академическом и микрорайоне Светлый.

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