В Горячем Ключе повысят стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах

С 1 сентября в Горячем Ключе стоимость проезда в маршрутных автобусах № 6 и № 8 увеличится до 33 руб. Как сообщает пресс-служба мэрии, повышение цен за проезд затронет и пригородные маршруты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Горячего Ключа Фото: пресс-служба мэрии Горячего Ключа

«Это вызвано увеличением затрат на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом. В первую очередь, речь идет об увеличении цен на горюче-смазочные материалы и автозапчасти»,— отметили в мэрии.

На пригородных маршрутах с сентября стоимость проезда составит 2,7 руб. за каждый пассажиро-километр для семи маршрутов: 102, 113, 114, 115, 118, 119 и 122. Еще для пяти пригородных автобусов стоимость увеличится до 2,9 руб. за каждый пассажиро-километр: 107, 112, 112 а, 120 и 121.

С 1 августа в Горячем Ключе до 33 руб. повысилась стоимость проезда на городских маршрутах 1-5 и 10. Повышение цен на проезд в них пока не планируется.

Татьяна Ручкина

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