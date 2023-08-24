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Коммерсантъ FM
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«Интерпартнер» получит землю для реализации инвестпроекта в Завьяловском районе

ООО фирма «Интерпартнер» получит в аренду без проведения торгов земельный участок под реализацию инвестиционного проекта. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Документ опубликован на официальном сайте органов власти республики.

Компания планирует реализовать проект «Сервисно-логистический центр по техническому обслуживанию и ремонту крупногабаритной техники». Ей выделили земельный участок площадью 140 тыс. кв. м в Завьяловском районе у трассы М-7.

Напомним, по действующему законодательству инвесторы могут получать земельные участки в аренду без проведения торгов под реализацию своих проектов. При этом компания должна отвечать определенным критериям.

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