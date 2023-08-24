Жителя Заречного будут судить за убийство из-за спора о готовке курицы

В Заречном завершено расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло из-за кулинарного спора о том, как правильно готовить курицу, сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, местный житель 1971 года рождения 21 февраля распивал алкоголь со своими соседями на кухне квартиры дома по улице Клары Цеткин. Когда они оказались в состоянии опьянения, то между двумя мужчинами возник спор о том, кто лучше сможет приготовить курицу. В ходе разборок обвиняемый ударил пострадавшего ножом в шею. Остальные соседи выбежали из квартиры. Затем обвиняемый поджог квартиру и скрылся.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали обвиняемого в тот момент, когда он вернулся на место преступления — ему было интересно посмотреть, сгорела квартира или нет. «Когда полицейские увидели его в районе места преступления, то заинтересовались, что он здесь делает, и стали задавать другие вопросы. В итоге отпираться фигурант не стал, написал явку с повинной, сознавшись в содеянном, пояснив, что был нетрезв»,— рассказал полковник Горелых. Ущерб от поджога оценили в более 300 тыс. руб.

Расследованием дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, повлекшее причинение значительного ущерба) занимался следственный отдел по городу Заречный СКР. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Софья Злобина

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