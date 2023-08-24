Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные направления развития столицы в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума в «Зарядье». К этим направлениям относятся создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, системы социальной защиты москвичей, программа реновации жилья и промзон, а также цифровая трансформация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Проект "Москва" — про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира,— сказал Сергей Собянин.— Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача — это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу».

Он раскрыл также перспективы строительства новых станций и линий Московского метрополитена, развития системы наземного метро в виде действующих и будущих центральных диаметров (МЦД) и рассказал о завершении формирования нового транспортного каркаса российской столицы. Мэр напомнил, что московская агломерация — одна из крупнейших в мире. В настоящее время в ней насчитывается около 21 млн жителей.

Выборы мэра Москвы пройдут в сентябре этого года, кроме действующего градоначальника в них участвуют еще четверо кандидатов — Дмитрий Гусев, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Борис Чернышов.