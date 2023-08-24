Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава отдела ГИБДД из Самарской области признан виновным во взяточничестве

Суд вынес приговор бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Пестравскому району. Он признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Красноармейского района.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на срок три года, со штрафом в размере 900 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

В суде выяснилось, что в ноябре-декабре 2020 года на территории района бывший силовик получил незаконное вознаграждение в общем объеме 180 тыс. руб. Деньги передавались «за покровительство в беспрепятственном проезде через территорию Пестравского района большегрузных автотранспортных средств», считают силовики. Также за эти деньги обвиняемый должен был не привлекать к ответственности автомобилистов указанной категории транспорта за нарушение ПДД.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...