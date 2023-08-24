Экс-глава отдела ГИБДД из Самарской области признан виновным во взяточничестве

Суд вынес приговор бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Пестравскому району. Он признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщает прокуратура Красноармейского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ на срок три года, со штрафом в размере 900 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

В суде выяснилось, что в ноябре-декабре 2020 года на территории района бывший силовик получил незаконное вознаграждение в общем объеме 180 тыс. руб. Деньги передавались «за покровительство в беспрепятственном проезде через территорию Пестравского района большегрузных автотранспортных средств», считают силовики. Также за эти деньги обвиняемый должен был не привлекать к ответственности автомобилистов указанной категории транспорта за нарушение ПДД.

Георгий Портнов