Дефицит бюджета Казани на этот год превысил 5 млрд рублей

Дефицит казанского бюджета на текущий год составил 5,2 млрд руб. Его планируют покрыть за счет остатков денег городской казны на начало 2023-го. Об этом в ходе сессии Казгордумы заявил глава финансового управления горисполкома Ирек Мухаметшин.

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По его словам, объем казанского бюджета по доходам на этот год превысит 38 млрд руб., а по расходам — 43,8 млрд руб.

Господин Мухаметшин добавил, что в 2023 году увеличат объем безвозмездных поступлений в казанский бюджет на 192,4 млн руб.

"Ъ-Казань"