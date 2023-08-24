В Челябинскую область прибыл первый контейнерный поезд из Китая

На станцию Формачево в Увельском районе Челябинской области прибыл первый полносоставный контейнерный поезд из Китая. В его составе 71 крупнотоннажный контейнер с продовольственными товарами, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Поезд в рамках сервиса «Челябинский шаттл» вышел из Владивостокского морского торгового порта 13 августа. Оператором сервиса является транспортная компания FESCO. Специалисты ЮУЖД контролировали продвижение поезда согласно разработанному графику до транспортно-логистического комплекса «Южноуральски». На ТЛЦ контейнеры перегрузят с железнодорожного транспорта на автомобильный.

22 августа из Владивостока вышел второй полностоставный поезд из Китая. Расчетный срок доставки составит порядка 9-10 дней.

В компании FESCO отмечают, что в рамках сервиса «Челябинский шатл» на грузы из Китая на Южный Урал поставляли только групповыми партиями, а не полносоставными поездами. Контейнерные поезда оператор сервиса планирует отправлять с частотой раз в семь-десять суток.

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