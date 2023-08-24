На Урале суд взыскал с родителей подростка 1,2 млн рублей за гибель его подруги

В Свердловской области семья утонувшей 16-летней девушки отсудила 1,2 млн руб. компенсации морального вреда у родителей подростка, который являлся другом их дочери, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Как рассказали в суде, инцидент произошел в июне прошлого года, когда подростки купались в водоеме. 13-летний мальчик взял на руки девушку и понес в воду. Оба подростка не умели плавать и начали тонуть, провалившись в подводную яму. Мальчика удалось спасти. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но оно было прекращено, так как мальчик еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Семья погибшей девушки подала коллективный иск в Красногорский районный суд Каменска-Уральского к родителям мальчика о взыскании компенсации морального вреда. Родители девушки просили взыскать в их пользу по 1 млн. руб., такую же сумму в пользу несовершеннолетнего брата погибшей, и по 500 тыс. руб. в пользу дяди, тети и бабушки.

Красногорский райсуд удовлетворить исковые требования, но отец мальчика подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он попросил об отмене решения и отказе в удовлетворении иска, отметив, что гибель девочки – случайность, а его сын в силу возраста не мог осознавать в полной мере последствия своих действий. Кроме того, ответчики также тяжело переживали эту трагедию.

Суд апелляционной инстанции отметил, что родители подростка не являются непосредственными причинителями вреда жизни и здоровью погибшей, но при этом несут ответственность за своего сына. Однако и законные представители девушки не проявили должного внимания и осмотрительности в отношении несовершеннолетней: они узнали, что девушка ушла на водоем только после ее гибели, до этого ее местоположением никто не интересовался. Также судебная коллегия учла и факт моральных переживаний ответчиков, и их финансовое положение.

В итоге судебная коллегия решила, что родители мальчика должны будут выплатить компенсация морального вреда по 300 тыс. руб. в пользу матери и брата погибшей, 200 тыс. руб. в пользу бабушки и отца, 100 тыс. руб. в пользу дяди и тети.

Ева Коршунова

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