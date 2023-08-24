ЦБ Турции второй раз за лето поднял ставку — с 17,5% до 25%

Центробанк Турции принял решение повысить показатель ключевой ставки на 750 б. п. (базисных пунктов) — до 25,0% с 17,5% годовых. Об этом сообщил Reuters. Месяцем ранее ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 2,5 п.п., с 15,0% до 17,5% годовых.

Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали повышения ключевой ставки до 20,0%. По данным на 14:02, турецкая лира выросла на 2,7%, до 26,45 за доллар.

После июльского решения повысить ставку инфляция в Турции замедлилась до минимума за 18 месяцев (38,2%). Однако ближе к началу августа показатель снова начал расти: по данным на 3 августа, инфляция выросла на 47,83% в годовом выражении.

В 2021 году из-за нескольких снижений учетной ставки курс лиры к доллару резко упал. В результате 23 ноября 2021 года курс лиры обвалился на 18%, это стало самым резким падением турецкой лиры с 2002 года.

Анастасия Ларина