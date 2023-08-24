Член комитета Госдумы по обороне Гурулев попал в ДТП в центре Москвы

Член комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве на улице Правды. По предварительной информации, госпитализация парламентарию не потребовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине Mercedes. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль BMW. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича. Сильно никто не пострадал»,— сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь политика Андрей Левинцев.

По словам представителя депутата, сейчас все участники ДТП ожидают прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД. Он добавил, что помощь врачей не понадобилась не только парламентарию, но и другим участникам аварии.

Сам депутат Андрей Гурулев информацию о ДТП пока не прокомментировал, его телефон недоступен.

Александр Кислов