Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Член комитета Госдумы по обороне Гурулев попал в ДТП в центре Москвы

Член комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Гурулев попал в ДТП в Москве на улице Правды. По предварительной информации, госпитализация парламентарию не потребовалась.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Андрей Викторович действительно попал в ДТП на своей личной машине Mercedes. Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль BMW. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича. Сильно никто не пострадал»,— сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь политика Андрей Левинцев.

По словам представителя депутата, сейчас все участники ДТП ожидают прибытия на место происшествия сотрудников ГИБДД. Он добавил, что помощь врачей не понадобилась не только парламентарию, но и другим участникам аварии.

Сам депутат Андрей Гурулев информацию о ДТП пока не прокомментировал, его телефон недоступен.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...